Zo blokkeer je de Windows 10 Creators Update

De bestanden van de nieuwe update zijn begin april al vrijgegeven, zodat vroege vogels - zoals hier op de redactie - er meteen mee aan de slag kunnen. Met de officiële release in de updates van gisteren, rolt de versie uit naar mensen die automatische updates niet blokkeren. Nu begint de onofficiële onbetaalde bètatest die Microsoft 'Current Branch' noemt.

Wel/niet bijwerken

Als je echt 3D-figuren wilt tekenen, je HoloLens wilt gebruiken, games marginaal beter wilt draaien, chatten via Xbox, of tabbladen wilt kunnen verschuiven in Edge, dan is dit je kans. De Creators Update is in dat geval echt iets voor jou. Maar voor de rest: trap niet in de hype en wacht het even af.

Met 'winver' zie je welke build je momenteel draait (Uitvoeren > winver), in dit screenshot is dat 15063, oftewel de Creators Update

Dat gaat niet automatisch. Standaard krijg je de update vroeger of later en je moet zelf actie ondernemen om deze te blokkeren. De vorige keer, toen afgelopen zomer de Anniversary Update uitrolde, volgden bevroren schermen, ontkoppelde harde schijven, webcam-crashes, installatiebugs en weer gewijzigde instellingen. En hopelijk had je geen Kindle, want het aankoppelen daarvan crashte het hele OS. Nu kunnen we zien of deze geschiedenis zich gaat herhalen.

Zakelijk of thuis

Mensen die verbonden zijn aan een zakelijk systeem hoeven zich hier allemaal niet druk over te maken. De admins die de werkstations beheren zullen de Creators Update afvuren wanneer ze zelf denken dat verstandig is. Voor de overige gebruikers beschrijven we hier de stappen die je moet zetten om updates te blokkeren.

