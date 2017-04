Dit zijn de nieuwe privacy-opties van Windows 10

Privacy is een heet hangijzer in Windows 10. Dat komt deels doordat het besturingssysteem is geïntegreerd met cloudgebaseerde features en functionaliteiten die zijn geïnspireerd door het smartphonetijdperk, zoals het bepalen van je locatie. Daarnaast heeft Microsoft enkele twijfelachtige doelstellingen met Windows 10, zoals het opnemen van grote hoeveelheden diagnostische data en het verzamelen van gegevens voor betere gerichte reclane.

Geen resets

In eerdere versies van Windows 10 was het beheren van privacy-instellingen, om het zachtjes uit te drukken, een krankzinnig proces. Alle instellingen waren versplinterd over meerdere plekken in het OS en je moest zelfs dingen wijzigen via webinterfaces. In eerdere updates werden zelfs privacy-instellingen weer gereset, maar dat is voor zover we hebben gezien deze keer niet het geval als je de Creators Update toepast, tenzij je wijzigingen aanbrengt in de opties die je tijdens installatie te zien krijgt.

Privacy is nou niet zoveel verbeterd in de vorige week verschenen Creators Update, maar Microsoft heeft nu tenminste meer duidelijkheid gegeven over wat er precies wordt verzameld en de instellingen zijn samengevoegd in het Microsoft Account van de gebruiker. Daarnaast zijn de privacy-instellingen op de pc wat behulpzamer geworden.

Goedkeuren vooraf

We hebben het vorige week al gehad over het nieuwe privacy-venster dat je ziet als je een update uitvoert of het besturingssysteem voor het eerst installeert. Dat is een eenmalig venster waarin je enkele privacy-voorkeuren voordat je verder gaat moet af- of goedkeuren. In dit artikel gaan we uitgebreider in op de privacy-instellingen die je dagelijks ziet in de Creators Update.

