Nieuwe Firefox crasht minder bij Windows-gebruikers

Vorig jaar kondigde Mozilla aan de engine van Firefox stukje bij beetje te vervangen en de eerste resultaten daarvan zijn te zien in versie 53. Het project is nog in een vroeg stadium en implementeert momenteel vooral delen van Servo (geschreven in Rust in plaats van C++) maar onder de motorkap is het grootste deel nog steeds engine Gecko.

Maar dat is aan het veranderen en in de gisteren verschenen versie zijn delen van de nieuwe engine te zien. Een element dat zorgt voor de grafische rendering van pagina's, draait nu als apart proces op de GPU. Dat maakt het sneller dan wanneer het op de CPU zou worden uitgevoerd.

Ook trekken bugs in grafische drivers Firefox dankzij Mozilla's Quantum Compositer niet mee in hun val. Het element kan crashen, maar omdat het een apart proces is, blijft de browser draaien, inclusief het huidige tabblad, belooft de softwaremaker in een blogpost. Dat zou moeten zorgen voor 10 procent minder crashes op Windows 7, 8.1 en 10 draaiend op chipsets van Nvidia, Intel of AMD. Volgens Mozilla komt dat neer op 70 procent van de gebruikers.