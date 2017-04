Waarschuwing: Vermijd handmatige Windows 10-upgrade

Problemen via update-tool; wacht tot de upgrade in Windows Update verschijnt.

Mensen die Windows 10 nog niet aangeboden krijgen via Windows Update - Microsoft rolt de versie sinds 11 april gefaseerd uit, waardoor sommige mensen hem in de loop van mei krijgen - kunnen de Creators Update met de hand installeren via een update-tool van Microsoft die online is gepubliceerd.

Voorbereiden op issues

Er hebben veel gebruikers van die mogelijkheid gebruik gemaakt en na enkele problemen waarschuwt Microsoft nu om de Creators Update niet handmatig via de tool te installeren, maar te wachten tot de versie officieel verschijnt in Windows Update. De reden daarvoor is dat er problemen zijn met specifieke hardwareconfiguratie.

Microsoft rolt Windows 10 het eerste uit voor nieuwere apparaten die minder risico's op bugs hebben en gebruikt informatie van de pc's om te bepalen wat Windows Update aanbiedt. Maar met de Update-assistent heeft Microsoft die controle niet. Uitrolchef John Cable van Microsoft stelt in een Windows-blog niet dat je de Update-tool niet mag gebruiken, maar dat je je wel voor moet bereiden op issues als je dat wel doet.

Het blokkeren van de update bij apparaten waarvan we weten dat er een issue is, is een kernonderdeel van onze gecontroleerde uitrol. We bepalen wat we moeten blokkeren wegens de impact op de gebruiker en blokkerende issues hebben een hoge prioriteit om zo snel mogelijk op te lossen. Gedurende die tijd willen we de blootstelling aan dit issue beperken.

Hij haalt een voorbeeld aan van een Bluetooth-apparaat die problemen oplevert met specifieke Broadcom-chips, waardoor het apparaat verbindingsproblemen ondervindt. Microsoft kijkt nu naar deze specifieke Bluetooth-chips en zorgt ervoor dat deze apparaten de update nog niet krijgen. Als het issue eenmaal is verholpen, kan er ook bij deze hardware verder worden uitgerold.

Het komt er dus op neer dat je nog steeds handmatig kunt overstappen, maar dat Microsoft liever heeft dat je daarmee wacht. Als je wel bijwerkt via de tool, kun je problemen ervaren en als je daarmee te maken krijgt, zou de softwaremaker graag zien dat je dit meldt op de Windows-forums.