De 17 beste gratis pc-games

Het is uiteraard nog heel goed mogelijk een computer in elkaar te zetten die vele malen duurder is dan een spelcomputer, maar tegenwoordig kan je voor hetzelfde geld een pc in elkaar zetten die net zo krachtig is. Het helpt daarbij ook dat je voor de pc een hele zwik aan gratis games kan installeren waardoor de uiteindelijke prijs nog meer wordt gedrukt.

Zeker als je kijkt naar de vele aanbiedingen en sales die je in de pc-wereld om de oren vliegen is het moeilijk vol te houden dat gamen op de pc duurder is dan op andere platformen en als je de prijzen van een gemiddelde Steam sale nog te hoog vindt, hebben we hier een lijstje gratis voorbeelden voor je. De Summer sale van dit jaar mag dan alweer voorbij zijn, dat betekent niet dat je niet alsnog voor (weinig tot) niets een hoop leuke spellen kan spelen.

Er was een tijd dat "free to play" een vieze term was in de games industrie. Games die van dit verdienmodel gebruik maken worden overigens nog steeds met de nek aangekeken maar het gaat gelukkig beter. De "slechte" free-to-play worden door de community inmiddels omgekat naar "pay-to-win"-games en de goede free-to-play-games kan je rustig uitspelen zonder te worden benadeeld als je de portemonnee niet trekt. Wij bekijken vandaag enkele geweldige voorbeelden van gratis games die niet proberen via slinkse manieren geld uit je portemonnee te kloppen.