De 9 beste gratis pc-games

Het is uiteraard nog heel goed mogelijk een computer in elkaar te zetten die vele malen duurder is dan een spelcomputer, maar tegenwoordig kan je voor hetzelfde geld een pc in elkaar zetten die net zo krachtig is. Het helpt daarbij ook dat je voor de pc een hele zwik aan gratis games kan installeren waardoor de uiteindelijke prijs nog meer wordt gedrukt.

Er was een tijd dat "free to play" een vieze term was in de games industrie. Games die van dit verdienmodel gebruik maken worden overigens nog steeds met de nek aangekeken maar het gaat gelukkig beter. De "slechte" free-to-play worden door de community inmiddels omgekat naar "pay-to-win"-games en de goede free-to-play-games kan je rustig uitspelen zonder te worden benadeeld. Wij bekijken vandaag 9 geweldige voorbeelden van gratis games die niet proberen via slinkse manieren geld uit je portemonnee te kloppen.

Dota 2

Als er een genre is dat goed wordt vertegenwoordigd in de free-to-play-branch dan zijn het wel de MOBA's (Multiplayer Online Battle Arena's) Veel van deze games worden ondanks dat gegeven nog steeds ontzettend veel gespeeld. Dota 2 is op dit moment de meest gespeelde game in deze categorie en tegelijkertijd ook een van de grootste e-sports games met een prijzenpot van 20,7 miljoen dollar.

Als je je nog nooit gewaagd hebt aan MOBA-games, dan is DOTA een goede game om mee te beginnen. Deze game is ooit begonnen als mod van Warcraft III (genaamd Defense of the Ancients) en de grootvader van dit genre. Spelers kiezen een held en vechten daarmee tegen andere teams. Deze "Heroes" moeten de basis van hun tegenstanders uitschakelen en moeten daarvoor zeer veel verschillende tactieken gebruiken.