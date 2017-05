Zo installeer je Linux op een Chromebook

Chromebooks zijn voornamelijk bedoeld voor het werken op het web. Er zijn natuurlijk wel wat handige, lokale web-apps is het ook mogelijk sommige taken offline te doen. Toch zijn er momenten dat een Chromebook niet toereikend is en je liever een volledig desktopsysteem tot je beschikking zou willen hebben.

Er bestaan al een tijdje verschillende trucs om een ander systeem te installeren op Chromebooks maar deze zijn langdradig en complex. Tegenwoordig zijn er wat makkelijkere trucs om het systeem om te bouwen tot een volwaardige Linux distributie. Chrome OS is van origine ontworpen met developers in het achterhoofd en als je de trukendoos opentrekt kan je een volledige Linux desktop draaien in dual-boot-modus of als "chroot".

Chroot staat voor "change root", en is een systeem-utility in Unix en Linux-omgevingen die een set processen scheidt van een ander (in dit geval twee verschillende besturingssystemen. Je kan on-the-fly tussen de twee systemen zonder opnieuw op te starten.

Het gebruik van chroot is de makkelijkste manier om Linux te installeren op een Chromebook dankzij een project genaamd Crouton. Mocht er tijdens dit proces iets fout gaan, kan je heel makkelijk terug switchen naar het originele systeem.

Voorbereidingen

Voordat je Linux op een Chromebook installeert moet je de machine eerst in developer-mode zetten. Net als alle andere moderne pc's zijn Chromebooks vergrendeld om te voorkomen dat er malafide code wordt uitgevoerd. Google noemt dit beveiligingsmechanisme "OS verification". Dat betekent dat je je systeem een stukje onveiliger maakt als je handmatig Linux installeert. Voor een gedetailleerd overzicht over de risico's verwijzen we je naar de Crouton Wiki

Let op: Als je je systeem in de developer modus zet, wordt alles gewist. Je verliest dus al je persoonlijke bestanden. Als je je bestanden lokaal hebt opgeslagen, kopieer deze dan naar de cloud of kopieer ze naar een USB-stick.