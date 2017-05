Google: Bedankt voor het kopiëren van ons idee, Microsoft

Microsoft kondigde afgelopen week een nieuwe versie van Windows 10 aan. Windows 10 S is een lichte, beperktere versie van Windows die speciaal bedoeld is voor lichtere configuraties en studentenlaptops. Het bedrijf wil met deze oplossing concurreren met de Chromebooks van Google, die de afgelopen jaren flink aan de weg timmeren in de educatieve markt.

Prabhakar Raghavan, vice president van Google Suite laat in een interview met Business Insider weten dat hij blij is om te zien dat deze aanpak nu ook wordt toegepast door andere bedrijven en dat concurrentie op dit gebied alleen maar goed is.

"Ik ben blij te zien dat onze aanpak wordt erkend door andere bedrijven. Educatieve instellingen vragen om eenvoud. Dit is een experimentele markt voor zowel Microsoft als ons en wie dan ook."

Prijs

Microsoft probeert de prijzen van apparaten waar Windows 10 S op draait ongeveer even duur te laten zijn als de laptops van Google en verschillende fabrikanten hebben aangegeven laptops uit te brengen met het systeem. De goedkoopste laptop zal ongeveer 189 dollar kosten.

Microsoft zelf gaat overigens voor een premium aanpak. De aangekondigde Surface laptops kosten meer dan 1000 dollar en zijn hoogstwaarschijnlijk niet bedoeld voor studenten en scholieren.

