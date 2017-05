10 krachtige manieren om Star Wars-dag te vieren

Het is vier mei, tijd om even stil te staan bij de populairste Sci-fi-filmserie ter wereld.

Gefeliciteerd Star Wars

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar Star Wars bestaat alweer 40 jaar. Daarom nemen wij vandaag de tijd iets uitgebreider stil te staan bij deze dag en de manier waarop iedereen het kan vieren. Sinds een paar jaar lijkt het universum een flinke boost te hebben gekregen met alle nieuwe films, games en merchandise die is uitgekomen en dat is alleen maar mooi voor de fans natuurlijk.

Draag een echt gouden Darth Vader-masker

Als je een hele rijke fan bent, kan je los gaan door een gouden replica te kopen van Darth Vader's masker. Voor 1,4 miljoen dollar is hij van jou. Juwelier Tanaka Kikinzoku uit Tokyo helpt je op weg.

Denk aan Carrie Fisher

Voor veel Star Wars-fans was hun prinses niet de stereotype dame in nood, maar een blaster zwaaiende vrijheidsvechter, Prinses Leia. Carrie Fisher, die de rol van de prinses speelde heeft een nogal bewogen leven achter de rug. Naast een fantastische actrice was ze ook een legendarische screenwriter, auteur en grappig persoon.