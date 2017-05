Edge drukt "123456" af als "114447"

In het voorbeeld op Microsoft's Developer Center wordt een getallenreeks, "123456" in een PDF-bestand aangehaald en afgedrukt. De reeks wordt goed weergegeven in de browser, maar het uiteindelijke resultaat wat uit de printer rolde is "114447".

In de melding wordt verteld dat het voorbeeld (gekoppeld in de melding in het Developer Center) is afgedrukt met Microsoft Print To PDF. Dit probleem lijkt zich voor te doen de Anniversary Update en te zitten in versie 38.14393.1066.0 met engine versie 14.14393. Toch lijkt de bug een browserprobleem te zijn en geen probleem van het besturingssysteem. Gebruikers melden dat het switchen naar een andere PDF-viewer het probleem oplost.

Het is nog niet duidelijk of deze fout ook aanwezig is in de Creators Update van Windows 10. Toch wordt er afgeraden handmatig te upgraden naar deze versie van Windows en af te wachten tot deze automatisch door Microsoft wordt aangeboden.

De bug wordt op dit moment onderzocht en updates over dit probleem worden gepost op hun publieke portal, aldus een Microsoft-woordvoerder.