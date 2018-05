9 Chrome-extensies die je productiever maken in Gmail

Actions for Gmail

Je tijd is kostbaar, waarom zou je Gmail niet efficiënter benutten door met Actions for Gmail extra knoppen toe te voegen aan je berichten? Deze extensie zorgt ervoor dat je direct vanaf de onderwerpregel mail kan archiveren, markeren als spam, als gelezen markeren of verwijderen. Je hoeft de mailtjes niet eens meer te openen.

Gmelius

Deze extensie maakt van Gmail, Gmail on steroids. Gmelius laat je veel kleine dingen tweaken aan de Gmail-interface. Je kan bijvoorbeeld instellen dat Cc of Bcc altijd zichtbaar zijn of toegevoegde afbeeldingen automatisch laten verkleinen. Ook kan je de standaard-iconen wijzigen en mailheaders highlighten als je er met je muiscursor overheen gaat.

Daarnaast heeft deze extensie ook e-mailsjablonen, de mogelijkheid te plannen wanneer mailtjes de deur uit gaan en de optie om te controleren welke mensen nog niet hebben gereageerd op je mailtjes. Deze extensie kan gratis gebruikt worden, maar voor sommige functies zal je een abonnement moeten afsluiten.