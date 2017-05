Niet blij met Google's messaging-apps? Probeer Pulse

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft Google aardig wat messaging-apps onder handen genomen. Google Voive kreeg na jaren eindelijk weer een update, er wordt gewerkt aan een desktop versie van Allo, Messenger is omgebouwd tot Android Messages en wordt de nieuwe SMS-app voor Android-smartphones. Hangouts is ondertussen wat afgezwakt en kan niet langer worden gebruikt om smsjes te sturen. De focus van Hangouts is verlegd naar zakelijke gebruikers.

Still in early development, but coming to a desktop near you... #GoogleAllo #SneakPeek — Nick Fox (@RealNickFox)24 February 2017

Dit is allemaal nogal verwarrend over. Hangouts zou in eerste instantie Google's antwoord worden op Apple's iMessage, maar nu is het opgesplitst in twee apps met een enterprise-focus. Ondertussen zou Allo Android's versie van Apple Messages worden, maar we wachten nog steeds op goede SMS/RCS-ondersteuning. En, om de verwarring compleet te maken, nu is er ook nog eens een app die letterlijk Android Messages heet. Deze app geeft je op dit moment echter nog steeds niet de mogelijkheid berichten die naar andere apparaten zijn gestuurd te bereiken.

Eerlijk gezegd ben ik een beetje moe van het wachten tot Google weet wat het wilt met al deze apps. Er zal vast wel een diepgaande strategie zitten achter al deze verschillende berichten-apps, maar ik zie het niet. Pas als Google multi-platformsynchronisatie voor SMS-berichten ondersteunt in tenminste één van z'n apps, blijf ik bij ze weg en vreemd genoeg heeft mij dat een hoop rust gegeven.