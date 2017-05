Upgraden naar de Creators Update, de moeite waard?

Feature updates versus veiligheidsupdates

Met het uitkomen van Windows 10 maakte Microsoft duidelijk dat er geen Windows 11 of hoger zou komen maar dat iedereen die Windows 10 eenmaal op de PC had altijd, zonder kosten, updates zou krijgen. Die updates zijn verdeeld in regelmatige updates, voornamelijk om bugs te herstellen en veiligheidslekken te dichten en de veel minder frequente "feature updates" waarin daadwerkelijke nieuwe functionaliteit zit. Microsoft heeft een zogenaamd Insider programma waarvan de deelnemers frequent updates krijgen waarin ook iedere keer een stukje "feature update" kan zitten waar de deelnemers hun op- en aanmerkingen over kwijt kunnen. Hiervan hoopt Microsoft voldoende te leren zodat de feature versie bij het uitbrengen voor het grote publiek redelijk probleemloos moet zijn. Maar hoe is dat nu in de praktijk?

De Windows 10 feature updates verschijnen frequenter dan geheel nieuwe Windows versies vroeger, al zaten daar tussendoor ook wel eens wat vernieuwingen in. Als je niet wachten kan tot je weer een aantal vernieuwingen kan uitproberen is Windows 10 natuurlijk ideaal voor je. Maar ondanks de Insiders tests blijken de feature updates nogal eens problemen met zich mee te brengen. Daarnaast zijn er aanpassingen waarmee veel gebruikers helemaal niet blij zijn. Ik geef wat voorbeelden die veel gebruikers direct merken, ook al zijn het soms kleine dingen.

Ergernissen

Tot de Anniversary Update kon je het zogenaamde lockscreen uitschakelen, weliswaar met een trucje, maar het kon. Het lockscreen is een totaal overbodig scherm, want als je het weggeklikt hebt (of geveegd, op touchscreens) krijg je alsnog een inlogvenster. Dat je - instelbaar - kan bepalen dat op een bepaald moment er opnieuw om een inlog moet worden gevraagd is natuurlijk heel handig. In de Creators Update is dat "op papier" zelfs heel handig geregeld: als er een bluetooth verbinding is kan je vanaf een smartphone een verbinding leggen en bepalen dat er na een paar minuten opnieuw moet worden ingelogd zodra je op een bepaalde afstand van je Pc komt. Over deze feature, Dynamic Lock, heb ik al diverse berichten gelezen dat het niet goed werkt; je kunt weinig instellen en je Pc wordt regelmatig gelockt als je er gewoon achter zit. Het idee is leuk natuurlijk; de uitwerking is twijfelachtig en dat is niet voor het eerst. Over het lockscreen zelf: ik heb geen idee waarom niemand bij Microsoft op het idee is gekomen dat het lockscreen en inlogscherm prima gecombineerd kunnen worden.