Microsoft verwijdert "Google Chrome" uit de store

Microsoft is begonnen met een grote schoonmaak en verwijdert wederom een hoop (nep)-apps uit de Microsoft Store. Deze keer gaat het om de vele "Google Chrome"-apps die de store vervuilen. Veel (malafide) ontwikkelaars proberen mee te liften op de populariteit (en afwezigheid) van Google's webbrowser in de app-winkel en Microsoft steekt daar nu een stokje voor.

Google heeft nooit een Windows 10-universal-app uitgebracht en dat zal ook niet gebeuren, tenminste in het geval van Windows 10 S. Dat weerhoudt (malafide) ontwikkelaars er niet van apps uit te brengen met de naam "Google Chrome". Deze apps zijn echter geen webbrowsers (met uitzondering van enkele wrappers) maar gidsen/tutorials of skins. Voor sommige van deze apps moet zelfs worden betaald en er zijn al aardig wat onwetende gebruikers die deze apps hebben geïnstalleerd.

Microsoft controleert de apps echter wel van tevoren om malware te voorkomen. Het installeren van deze apps kan dus verder geen kwaad, maar echt netjes is het niet. Daarom is Microsoft begonnen met een grote schoonmaak en is een groot deel van deze apps verwijderd.

Het is echter niet de eerste keer dat Microsoft te maken heeft met nep-apps. In 2014 stroomde de store al vol met nepversies van populaire apps waar vaak zelfs voor betaald moest worden en vorig jaar ging het, ondanks de strengere controles van Microsoft, toch weer mis.

Microsoft's appstore wordt steeds belangrijker voor het bedrijf, zeker nu Windows 10 S is uitgebracht. Deze versie van Windows kan alleen maar overweg met apps uit de store en de kans dat gebruikers in aanraking komen met nep-versies groeit daardoor aanzienlijk. Het is goed om te zien dat Microsoft zo snel gehandeld heeft, maar het maakt wel pijnlijk duidelijk dat het ecosysteem een tekort heeft aan populaire software.