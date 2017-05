6 essentiële tips voor Android-gebruikers

Als er een ding is dat ik heb geleed in alle jaren dat ik bezig was met het testen en reviewen van Android, dan is het wel dat de meeste mensen geen flauw idee hebben wat ze allemaal echt kunnen doen met hun telefoon. In sommige gevallen gaat dat zelfs om basisfuncties.

Zeker voor zakelijke gebruikers kunnen sommige basisfuncties de productiviteit flink opschroeven en enkele irritaties wegnemen. Wij laten enkele handigheden zien waarmee je meer uit je apparaat kan halen.

Stop locatie-tracking

Ben je er geen fan van dat Google weet waar jij uithangt? Ga naar de locatie-sectie in de instellingen en wijzig de locatiemodus van je apparaat of schakel deze helemaal uit. Let er wel op dat het aanpassen of uitschakelen van deze instelling ervoor zorgt dat sommige functies en apps niet meer optimaal functioneren.

Als je je locatie ingeschakeld wilt laten, maar wilt voorkomen dat Google deze logt, navigeer dan naar de Google-sectie van de systeeminstellingen (of open de Google instellingen-app) en druk op Persoonlijke informatie en scrol naar activiteitsopties. Navigeer daar naar Locatiegeschiedenis van Google en schakel deze optie uit.

Je kan daar zien wat voor locatiedata Google allemaal al voor je heeft verzameld door op de knop Activiteiten beheren te drukken. Je krijgt in het volgende scherm de mogelijkheid alle verzamelde activiteiten te verwijderen.

