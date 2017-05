De Windows-zwakte waar niemand over praat: spraakherkenning

Er wordt al meer dan tien jaar niet echt meer gesproken over dicteren en dat komt waarschijnlijk omdat Microsoft product manager Shanen Boettcher destijds de dicteer-functie demonstreerde in Windows Vista en dat flink afraffelde. De technologie kreeg sindsdien weinig aandacht en dat is altijd zo gebleven. Er zijn maar weinig gebruikers die weten dat je een document kan dicteren onder Windows.

Als er ooit nog een moment zou zijn waarop Microsoft dat opnieuw zou kunnen proberen, dan is het nu. Computers zijn nu zo krachtig en kunstmatige intelligentie kan voor een zeer goede basis zorgen, waarom probeert het bedrijf het niet nog een keertje?

Op de Build 2017 conferentie liet Microsoft een nieuwe Video Indexer zien die niet alleen video's transcribeert, maar ook de spreker identificeert, optionele vertalingen (in negen talen) suggereert, ondertitels genereert en raadt wat voor objecten en/of overlays er op het scherm te zien zijn. De software analyseert zelfs het sentiment van de video om te kijken of woorden in een positieve of negatieve context worden geuit. Dit kan allemaal opgezocht worden via een webportal. Als je alleen de tekst van de spreker wilt zien, is dat geen enkel probleem.

Video Indexer is een voorbeeld van hoe Microsoft kunstmatige intelligentie toepast voor dagelijkse taken. Het bedrijf liet bijvoorbeeld een PowerPoint-vertaalfunctie zien die gebruikers de mogelijkheid geeft een presentatie automatisch te configureren in hun moedertaal. Video Indexer gaat echter veel verder.