6 mooie nieuwe features van iOS 11

Siri in iOS 11 klinkt nu als een echt mens. En dat is nog maar het begin als we kijken naar wat er allemaal veranderd is (en gaat veranderen) in het nieuwe besturingssysteem voor iPhones en iPads.

Tim Cook liet gisteren zien wat voor mooie, nieuwe dingen de nieuwste versie van iOS te bieden heeft. Naast een menselijker klinkende Siri heeft het systeem onder andere ook een opnieuw ontworpen control center, App store, maar ook een gloednieuwe Apple Pay feature die je geld kan laten sturen naar je contacten via iMessage.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars nu apps maken die gebruik maken van de augmented reality features van het besturingssysteem via ARKit en krijgt de iPad nieuwe productiviteitsfeatures waaronder drag-and-drop mogelijkheden en een robuustere dock.

iOS 11 zal deze herfst uitkomen en geïnstalleerd kunnen worden op alle iPhone 5s-smartphones en nieuwer. Voor iPad-gebruikers geldt dat alle iPad Air en iPad Pro-modellen, de nieuwste iPad (5e generatie, 2017) iPad mini 2 en nieuwer ook het besturingssysteem kunnen installeren. Ook iPod-touch (6e generatie) kunnen iOS 11 installeren op hun apparaat.

Siri's nieuwe stem

Het eerste wat je zal opvallen als je Siri gebruikt in iOS 11 is haar natuurlijke stem, maar ze ziet er ook een beetje anders uit: Apple heeft de digitale assistent een nieuwe visuele interface gegeven die meerdere resultaten kan weergeven evenals vervolgvragen. Daarnaast kan Siri uitspraken voor je vertalen van het Engels naar Chinees, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Dit is nog een beta-feature en er zullen de komende maanden meer talen worden toegevoegd.

Siri heeft ook een voorspellende functie gekregen voor verschillende iOS apps. Als je bijvoorbeeld zoekt op "IJsland" in Safari, zal Siri IJsland-gerelateerde artikelen weergeven in de Nieuws app en QuickType suggesties weergeven. Als je een sms krijgt over betalingen, zal Siri iMessage's Apple Pay integratie suggereren met het exacte bedag dat is genoemd in de sms. Apple heeft SiriKit ook uitgebreid om robuustere integratie met third-party diensten mogelijk te maken. Je kan Siri bijvoorbeeld ook gebruiken in combinatie met Evernote of om een QR code in WeChat op te halen.