Laat je tekeningen omzetten naar foto's via AI

De NPO heeft een eigen AI-engine gebouwd die foto's van Nieuws en Co-presentatrice Lara Rense gebruikt om tekeningen om te zetten naar realistische portretten.

"Gebaseerd op de data van de tekeningen en de foto's kan het systeem zelf verzinnen hoe een foto gebaseerd op een nieuwe tekening eruit moet zien. Hij herkent bijvoorbeeld waar je wenkbrauwen hebt getekend en wat Lara's neus zou moeten zijn," aldus Tom Kenter, promovendus Informatietechnologie aan de Universiteit van Amsterdam.

"Je voert een heleboel foto's in, met bijbehorende tekening. Daarmee gaan twee rekennetwerken aan de slag. Het ene netwerk is een 'generator', die berekent hoe een foto van een tekening eruit kan zien. Het resultaat wordt beoordeeld door de 'discriminator', die moet zeggen of de afbeelding die de generator hem laat zien berekend is door het algoritme, of dat het een originele foto is."

Om het algoritme (genaamd Pix2Pix) aan te scherpen heeft de NPO de tool online geplaatst. Gebruikers kunnen deze week nog experimenteren met tekeningen en de mooiste creaties delen met de redactie van De Kennis van Nu.

Het is niet de eerste keer dat mensen neural networks en AI gebruiken om afbeeldingen te genereren op basis van tekeningen. Christopher Hesse deed hetzelfde met behulp van Google's open source machine-learning project Tensorflow. Met het programma edges2cats konden gebruikers katten tekenen die werden omgezet naar fotorealistische katten en tools die hetzelfde deden met handtassen (edges2bags) en schoenen (edges2shoes).

Wordseye doet ongeveer hetzelfde maar dan met geschreven tekst.

Misschien moet ik de volgende keer een stylus gebruiken ipv een muis