Microsoft dumpt LinkedIn voor Windows Phone

Verschillende gebruikers merkten op dat LinkedIn niet meer kon worden gedownload. De app is zonder aankondiging van Microsoft verdwenen uit de store. Deze beslissing komt nogal onverwacht omdat LinkedIn een jaar geleden door Microsoft is gekocht. Gebruikers kunnen alleen nog gebruik maken van de dienst door met de webbrowser naar de LinkedIn-webpagina te navigeren.

Silverlight

Aan de andere kant is het niet zo heel gek dat deze app door Microsoft is verwijderd. De app was gebouwd in Silverlight en al heel lang niet bijgewerkt. Er is echter nog niets bekend over een UWP-versie van LinkedIn waardoor gebruikers het voorlopig helemaal zonder app moeten doen. De iOS- en Android-versies van de app zijn nog wel gewoon beschikbaar en worden regelmatig bijgewerkt.

Tweede kans?

Microsoft heeft eerder deze maand "aangegeven" het mobiele platform meer aandacht te geven en werkt aan een nieuwe gebruikersinterface genaamd Composable Shell (CShell), een universele interface die op alle apparaten dezelfde ervaring geeft. WindowsCentral heeft een uitgelekte build kunnen installeren op een HP Elite X3 en concludeert dat deze nieuwe interface dichterbij de Windows 10-desktop-ervaring moet komen.

Hoe, of en wanneer deze nieuwe versie uitkomt, is echter nog niet duidelijk. Wellicht dat er dan weer wat meer aandacht wordt gegeven aan (nieuwe, UWP-versies van) LinkedIn.