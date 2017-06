De 6 beste Good Old Games zomeraanbiedingen

Good Old Games (GOG) is, net als Steam, een platform waarmee je games voor je pc kan aanschaffen. In tegenstelling tot Steam zijn alle games die je via dit platform aanschaft DRM-vrij. Deze dochteronderneming van gamesstudio CD Project verkocht in het verleden voornamelijk oudere spellen (die zo zijn aangepast dat ze op nieuwere computers kunnen werken), maar tegenwoordig kan je er ook nieuwere games kopen.

Net als Steam heeft GOG een summer sale in het leven geroepen en kan je meer dan 1500 games aanschaffen met dikke kortingen die wel oplopen tot wel 90 procent. Veel gamers kijken altijd reikhalzend uit naar de Summersale van Steam (die dit jaar op donder 22 juni begint) maar voor wie geen zin heeft om te wachten of liever niet al zijn of haar games beheert via Steam kan nu alvast los met de summer sale van Good Old Games.

Deze dienst kan dankzij GOG connect gekoppeld worden aan Steam waardoor het uitwisselen en beheren van games nog makkelijker wordt en je de boel alsnog kan managen in Steam, mocht je liever de dienst van Valve gebruiken.

Een andere leuke extra is dat als je games aanschaft via Good Old Games, je gratis de game Rebel Galaxy bij je aanschaf krijgt.

We weten dat het komend weekend prachtig weer wordt, maar gelukkig is de sale tot aanstaande dinsdag 20 juni actief (waarna je je enkele dagen later weer kan verblijden met de sale van Steam). Wij hebben een paar aanraders voor je op een rijtje gezet.