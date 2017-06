Zo los je macOS-installatieproblemen op

Ook last van onder andere de 'This copy of the install OS X application cannot be verified'-foutmelding? Zo kom je er vanaf.

Je hoort het niet vaak, maar het installeren van een nieuwe versie van macOS gaat niet altijd over rozen. Apple is vaak niet erg scheutig met het geven van foutmeldingen waar je wat aan hebt tenzij je de verbose-modus inschakelt maar in sommige gevallen, geeft het systeem wel een echte melding als deze modus niet staat ingeschakeld.

Vandaag kijken wij naar de foutmeldingen 'installer payload failed signature check' of 'Het is niet gelukt om de handtekening van de payload van het installatieprogramma te controleren' (als je OSX Sierra of nieuwer draait/installeert) of 'This copy of the install OS X application cannot be verified'-foutmelding als je El Capitan of Mavericks op je systeem wilt zetten.

Waar gaat het fout?

De foutmelding komt nogal cryptisch over maar in bijna alle gevallen heeft het alleen maar de maken met de systeemdatum van je Mac. Als je apparaat een hele tijd niet is gebruikt en de accu daardoor helemaal leeggelopen is, kan het zijn dat de datum en tijd zijn gereset. Het enige wat je dus hoeft te doen is de datum correct instellen. Maar hoe doe je dat als er geen besturingssysteem meer op je computer staat (de Mac heeft immers geen bios waar je dat kan aanpassen)? Wij leggen het je uit.