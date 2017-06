'Illegaal downloaden veroorzaakt flatbranden'

Copyrightlobby gaat over lijken en maakt Kodi Box-gebruikers bang met melding over brandgevaar.

Het artikel is gepubliceerd in The Sun en gaat over een partij Kodi Boxes die zijn ontdekt door FACT. Deze bleken niet te voldoen aan de veiligheidseisen voor elektronica. Er wordt verder niet gemeld over welke modellen het gaat, hoeveel apparaten daadwerkelijk brandgevaarlijk zijn en verdere details worden ook niet gegeven. Nieuwsblog TorrentFreak denkt daarom dat dit een schaamteloze manier is om misbruik te maken van de ramp en gebruikers onnodig bang te maken om zo het gebruik van de apparaten in te dammen.

"Als sommige apparaten een risico vormen (dat zou best kunnen aangezien er nogal wat wordt geïmporteerd uit het verre oosten), om welke apparaten gaat het dan? Waar zijn die gefabriceerd, wie heeft ze verkocht? Wat zijn de serienummers? Welke apparaten moet men weg doen? Geen van deze vragen wordt beantwoord in het artikel, dit is niets meer dan bangmakerij," aldus "Andy" van TorrentFreak.

"Het is FACT's baan om copyrightschending tegen te gaan dus het is geen verrassing dat zij hard hun best doen om te voorkomen dat mensen zulke apparaten aanschaffen, maar het kan niet zo zijn dat FACT en The Sun niet doorhadden dat brand en dood extra gevoelige onderwerpen zijn deze periode."

Het artikel is inmiddels door The Sun aangepast. En verzacht. Over "duizenden" en "alle" apparaten wordt niet meer gesproken, maar slechts over "enkele" apparaten die zijn onderschept bij de douane. Andy heeft alle wijzigingen en details in deze blogpost op een rijtje gezet.

