Photobucket maakt je foto's zoek

Afbeeldingshosters als Yfrog (voormalig onderdeel van Imageshack) en Photobucket worden vaak gebruikt om afbeeldingen weer te geven op fora en websites. Gebruikers uploaden hun foto of video naar deze dienst en krijgen een link die gebruikt kan worden om de media weer te geven op verschillende plekken. Ook werden deze diensten in het verleden veel gebruikt om afbeeldingen te hosten voor Twitter-gebruikers toen deze zelf nog geen afbeeldingen hostte.

Deze diensten staan overigens bij hardcore internetters niet hoog in aanzien omdat het regelmatig voor kwam dat afbeeldingen zonder aankondiging of meldingen werden verwijderd. Photobucket wordt bijvoorbeeld op fora vaak gekscherend "Photo 'this image has been moved or deleted' bucket" genoemd. Ook Yfrog heeft de toorn van veel Twitter-gebruikers op zich gehaald na het stopzetten van de dienst voor Twitteraars. Gebruikers kregen nog wel de mogelijkheid hun afbeeldingen te downloaden voordat deze dienst uit de lucht ging, maar deze feature werkte niet goed en gebruikers hadden geen mogelijkheid de twitter-links te wijzigen waardoor de afbeeldingen sowieso niet meer te zien waren.

Gijzeling afbeeldingen

Photobucket heeft afgelopen week wederom de woede van veel gebruikers op de hals gehaald door alle gehoste afbeeldingen te "vervangen" met een melding dat je account moet worden aangepast. De dienst heeft vorige week een wijziging doorgevoerd en de licentievoorwaarden gewijzigd waardoor het gratis linken van afbeeldingen op andere websites niet meer mogelijk is. Gebruikers moeten nu 399,99 dollar per jaar (of 39,99 per maand) betalen als zij afbeeldingen op deze manier willen linken.

Veel gebruikers hebben hun onvrede geuit over deze maatregel. Het steekt ze vooral dat alle gehoste afbeeldingen op verschillende sites nu moeten worden gewijzigd als men overstapt naar een andere dienst.

Overigens zijn de afbeeldingen niet verwijderd. Als gebruikers netjes betalen worden de afbeeldingen weer netjes weergegeven op de sites die deze afbeeldingen linken. Het is echter nog maar de vraag hoeveel gebruikers bereid zijn zoveel te betalen voor het hosten van afbeeldingen.