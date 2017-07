De 6 beste gratis alternatieven voor Photobucket

Photobucket en Imageshack zijn jarenlang de populairste hostingpartijen geweest als het gaat om het gratis hosten van afbeeldingen. Helaas komt het steeds vaker voor dat afbeeldingen niet langer meer zichtbaar zijn en gebruikers worden getrakteerd op de beruchte "This image has been moved or deleted"-melding. Photobucket heeft zichzelf een stuk minder populair gemaakt door diens voorwaarden te wijzigen. Alle afbeeldingen die gebruikers linken naar websites van derden zijn nu "offline" gehaald en worden pas weer zichtbaar gemaakt als gebruikers een duur abonnement afsluiten (399,99 dollar per jaar of 39,99 per maand).

Veel gebruikers klagen steen en been dat de aankondiging van het bedrijf veel te kort voor de wijziging is doorgevoerd waardoor gebruikers te weinig tijd hebben gehad er iets aan te kunnen doen.

Juist. Photobucket wil ineens dat ik betaal voor iets dat al anderhalf decennium gratis is. Doei! Wie weet een alternatief? — Gerbie (@gerbie7) 2 July 2017

Photobucket vraagt nu 400 dollar per jaar voor embedden afbeeldingen — Marco Borger (@MarcoBorger1) 2 July 2017

Wtf?! Moet je opeens bij Photobucket betalen om je foto's op andere websites te kunnen plaatsen? — Stasya (@fairynowings)





De hoogste tijd dus om te kijken naar een aantal vervangers.