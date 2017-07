Microsoft's Skype-herontwerp frustreert gebruikers

Het nieuwe ontwerp van de Skype-app is vorige maand aangekondigd en doorgevoerd, maar gebruikers zijn niet te spreken over het nieuwe uiterlijk. De nieuwe gebruikersinterface lijkt niet echt aan te slaan en gebruikers klagen steen en been op verschillende plekken op internet over de rommelige interface.

Zowel de reviews in Apple's Appstore als die in de Google Play-store laten weinig over van het nieuwe ontwerp.

Gebruikers vinden de nieuwe interface onder andere rommelig, druk, chaotisch, onoverzichtelijk en vol met onnodige functies. "De update, welke duidelijk is gebaseerd op populaire social media als Snapchat, gebruikt dezelfde drie pijlers: 'find', 'chat' en 'capture'. Find helpt je niet alleen om mensen te vinden, maar ook GIFs en andere media. Chat is de Skype die je kent, maar overgoten met kleurtjes en Capture is het beste onderdeel van [chat-app] Qik," aldus Chris Merriman van The Inquirer. "De nieuwe Highlights-feature komt overeen met Snapchat, ook WhatsApp heeft deze functie pas geleden doorgevoerd."

"Wij willen je helpen je connecties met je persoonlijke netwerk te verdiepen, er is maar één "jij" in deze wereld, dus nu kan je je persoonlijke stijl laten zien aan de wereld door Skype aan te passen met je favoriete kleuren. Wanneer je in een conversatie zit, moet je er zeker van kunnen zijn dat je stem wordt gehoord of, om specifieker te zijn, je emoticon wordt gezien," schrijft het Skype-team in zijn blog.





