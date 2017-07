10 Unix-commando's die elke Mac en Linux-gebruiker moet weten

De command line is een venster naar de volledige, fantastische kracht van je computer. Als je verlangt onder het juk van de GUI vandaan te komen of denkt dar programmeren of het beheren van machines op afstand onderdeel uitmaakt van je toekomst, dan is het leren van de Unix command line zeker iets voor jou.

Maak je geen zorgen als je denkt dat deze commando's lijken op magische spreuken, zo moeilijk is het niet. Wij laten je vandaag 10 essentiƫle commando's zien waarmee je kan beginnen, voor je het weet zijn deze cryptische commando's een tweede natuur voor je.

De basics

De Unix command line shell lijkt erg veel op de command prompt van Windows (cmd of PowerShell). De commando's die wij laten zijn zullen werken op elk Unixachtig systeem, inclusief Linux, Darwin (de basis van MacOS), FreeBSD en zelfs Windows met iets als Git Bash of de nieuwe Bash shell in Windows 10. De opties en output zullen iets afwijken van elkaar maar je zal geen problemen moeten tegen komen.

Als aller eerst zal je een shell moeten openen, dit wordt soms ook een terminal window genoemd. Unix distributies zetten deze vaak onder de Administration of Systeem menus. In de gemiddelde grote Linux-distributie staat deze bij applicaties of kan de terminal geopend worden met CRTL + ALT + T. In macOS vind je de terminal in Applications > Utilities > Terminal. Dat ziet er ongeveer zo uit: