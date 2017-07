Dikke privacy-onvoldoende voor WhatsApp

WhatsApp voldoet volgens de EFF wel aan het volgen van best practices, zoals het vereisen van een rechterlijk bevel voor data-overdracht, maar maakt geen belofte om data niet door te verkopen. Het bedrijf is niet transparant over wat er wordt gedeeld met overheden en doet ook geen moeite om de gewraakte NSL-bevelen die bedrijven verbieden iets naar buiten te brengen over verzoeken te bestrijden.

EFF: "We verzoeken WhatsApp om zijn voorwaarden duidelijker te maken op het gebied van toegang van derden tot gebruikersdata, ofwel door duidelijk te stellen dat die toegang er niet is, of door expliciet te stellen dat derden WhatsApp-gebruikersdata niet mogen gebruiken voor surveillance-doeleinden."

Verzet tegen NSL-bevelen doen bedrijven als Google en Microsoft volgens de organisatie ook niet meer, maar wel scoren ze punten op alle andere fronten. Qua privacybescherming komen Uber, Lyft, Dropbox en Sonic het beste uit de bus met elk vijf van vijf sterren. Amazon blijft slecht scoren en niet geheel onverwacht komen providers als Comcast, T-Mobile en Verizon het allerslechtst uit de bus.