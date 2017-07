Dit zijn de verschillen tussen Office 365 en Office 2016

Microsoft Office is de de facto productiviteitstool van miljoenen mensen wereldwijd, maar het is geen monoliet. In plaats van een enkele, gladde, zwarte Office-toren is het meer als Stonehenge met Office voor de iPhone, iPad, Android, pc, Windows en macOS, Office met enkele applicaties en Office met een heleboel applicaties.

Maar als je het breed bekijkt, zijn er eigenlijk twee soorten Office. De ene is de stand-alone-versie die we kennen sinds de vorige eeuw. De recentste versie daarvan is Office 2016. De tweede is de abonnementsversie die in 2011 verscheen en veel gebruikers voor zich heeft gewonnen en dat is Office 365.

De verschillen kunnen voor sommige gebruikers verwarrend zijn, vooral omdat beide varianten min of meer dezelfde applicaties bevatten. Er zijn drie fundamentele manieren waarop ze van elkaar verschillen:

1. Hoe ze inhaken op de cloud

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn zowel Office 2016 als Office 365 niet ├ęcht cloudgebaseerd. Ze prikken in op clouddiensten van Microsoft en in beperktere mate op die van third party-aanbieders. Beide applicaties kunnen verbinden met diensten als Microsofts Exchange, OneDrive en Skype voor Bedrijven.

In april kondigde Microsoft een wijziging aan voor los Office die belangrijk gaat worden. Vanaf 13 oktober 2020 geldt de cloudondersteuning van Office-toepassingen die zijn aangekocht in het softwarepakket alleen voor de basisondersteuning, wat de eerste vijf jaar is in plaats van de traditionele tien van vroeger.

Die wijziging richt zich op klanten die de eenmalige software kopen en dat combineren met clouddiensten, omdat de tijd om dit te doen wordt gehalveerd. Dit valt samen met een agressieve push van Microsoft om bedrijven over te laten stappen op Office 365 en het bedrijf is niet bang om dit duidelijk te zeggen.

"Office 365 ProPlus is de Office-client die we aanraden voor Office 365-klanten", zegt Alistair Speirs, een programmamanager bij Microsoft in een blogpost. "Dit is de Office-client die up-to-date blijft met frequente releases en de beste ondersteuning." Applicaties die via een Office 365-abonnement zijn aangeschaft hebben geen datum waarop cloudondersteuning vervalt.