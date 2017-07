7 slimme verborgen trucs in Windows 10

Windows 10 heeft een heleboel mogelijkheden die niet zo bekend zijn, maar wel heel handig om te weten. Andersom zijn er ook automagische dingen die je misschien liever niet hebt en we kijken naar hoe je deze uitschakelt en daar kijken we even naar voor we beginnen met het aanpassen van Windows 10 om ons beter te dienen.

In dit artikel staan we onder meer stil bij hoe je onverwijderbare applicaties toch verwijdert, enkele handige maar niet zo breed bekende functionaliteiten van Windows om sneller te werken en we hebben een overzicht van sneltoetsen die je een hoop kliks besparen. En wil je experimenteren met Linux-opdrachten in Windows? Dat kan ook.

1. Sloop OneDrive uit de Verkenner

Gebruik je OneDrive niet en vindt je het storend dat je hem steeds in de Verkenner ziet? Je kunt de optie daaruit verwijderen. Je doet dat door een aanpassing in het register te maken. Open het register met Uitvoeren (of Windows + R) > Regedit en ga naar de registersleutel HKEY_CLASSES_ROOT > CLSID > 018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6 .

Open System.IsPinnedToNameSpaceTree met de rechtermuisknop, klik op Aanpassen en verander de waarde 1 naar 0. Na de volgende herstart is OneDrive niet meer aanwezig in de Verkenner. Wil je OneDrive liever helemaal uit Windows 10 slopen? Ook dat kan, maar helaas niet op een gebruiksvriendelijke methode. Hiervoor wijken we op de volgende pagina uit naar PowerShell.