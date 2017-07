Musk: Als moordende robots komen, zijn wetten te laat

Toezicht nu nodig, want we weten niet wat er gebeurt.

Het idee van kunstmatige intelligentie is voor veel mensen ongrijpbaar, aldus Musk, en mensen beseffen pas wat er aan de hand is als robots moordend door de straat trekken. Maar het kan snel gaan. Hij wijst op Google's DeepMind waarmee menselijke spelers verslagen worden met het spel Go, waarin zoveel mogelijke combinaties en zetten mogelijk zijn dat het lastig rekenen is om alle scenario's af te gaan.

"De technologie is met snelle pas vooruitgegaan", zegt Musk. Bijvoorbeeld genetwerkte AI die als doel heeft om beurswinst te maximaliseren en niet voldoende is beperkt, kan behoorlijk veel fysieke schade aanrichten om zijn doelen te behalen, aldus de technoloog.

"AI is een zeldzaam geval waarin we denk ik proactief moeten reguleren in plaats van reactief. Want tegen de tijd dat we reactief moeten zijn qua AI-regelgeving, is het te laat."

Een gouverneur uit Arizona toonde zich verbaasd dat een zakenman om juist méér regelgeving vraagt. Volgens Musk is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en dat kan met regulerende organen, omdat overheden nu geen beeld hebben van wat er gebeurt.

Musk kijkt vooruit, niet alleen op ontwikkelingen in technologie als AI, maar ook zijn eigen bedrijf en blikt terug op zijn teleurstelling toen Trump zich terugtrok uit klimaatovereenkomsten. "I did my best."