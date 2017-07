Windows 10 schrijft nu al pc's af

Gebruikers die hun systeem met Clover Trail-processor proberen te upgraden naar versie 1703 (Creators Update) krijgen sinds kort de foutmelding: "Windows 10 is no longer supported on this PC, Uninstall this app now because it isn't compatible with Windows 10." (of foutcode 0xC1900209 ) ZDnet meldt dat dit bericht nogal verwarrend is omdat er geen incompatibele apps zijn die gede-installeerd kunnen worden. Het enige dat gebruikers kunnen doen is niet upgraden naar de Creators Update of downgraden als ze deze melding pas krijgen na het upgrade-proces.

Ed Bott, van ZDNet schrijft deze melding te hebben ontvangen op de HP Envy X2, een convertible die de schrijver in 2015 heeft aangeschaft. Het apparaat heeft een Intel Atom Clover Trail Z2760 aan boord. De compatibiliteitscheck ging goed waardoor de Creators Update netjes werd gestart. Tijdens het upgrade-proces kreeg Bott echter de bovenstaande foutmelding en werd het proces geblokkeerd.

Workaround

Er is niet echt een oplossing beschikbaar behalve dat gebruikers niet upgraden of de upgrade ongedaan maken. Hierdoor blijven gebruikers steken op versie 1607 van Windows 10 (Anniversary Update). Deze versie van Windows wordt echter ondersteund tot het eerste kwartaal van 2018. Na die datum zullen gebruikers geen beveiligingsupdates meer ontvangen waardoor hun systemen niet langer veilig zijn. Als er na deze datum geen oplossing voorhanden is, zullen gebruikers een nieuwe computer moeten aanschaffen of een ander besturingssysteem moeten installeren.

Apparaten met een Atom Z2760, Z2520, Z2560 en Z2580 schijnen last te hebben van dit probleem. Acer heeft al tegenover ZDNet bevestigd dat deze processoren inderdaad niet meer worden ondersteund door Microsoft.

Het bedrijf geeft verder aan dat het samenwerkt met Microsoft om compatibele drivers te leveren voor de processoren. Gebruikers die de upgrade wel uit hebben kunnen voeren zullen zien dat er problemen zijn met de weergave van iconen en tekst.