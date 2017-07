Over en uit voor Android desktopversie Remix OS

Remix OS is ontworpen door Jide om een alternatief te bieden aan standaard desktop besturingssysteem-gebruikers en draait op bijna elke Intel of AMD-pc. Hoewel het systeem behoorlijk is verbouwd, is het nog wel compatibel met praktisch alle apps die te vinden zijn in Google's Play Store. Het systeem is gebaseerd op het al langer beschikbare Android-x86 project.

In tegenstelling tot andere Android-systemen maakt dit systeem gebruik van een "windowed app interface" waardoor Remix OS veel weg heeft van een modern Windows of Chrome-uiterlijk. Meerdere apps kunnen tegelijkertijd in aparte vensters worden gedraaid, er is een "start-knop" aanwezig en zelfs het klikken op de rechter-muisknop is mogelijk.

Zakelijke markt

Helaas is het einde oefening voor het besturingssysteem, aangezien Jide heeft aangegeven te stoppen met Remix OS. Het bedrijf zegt zich te willen richten op de zakelijke markt en geen aandacht meer te besteden aan de consumentenversie van Remix OS. Ook de hardware, waar het bedrijf een crowdsourcing-campagne voor had gestart, wordt geannuleerd en gebruikers die via Kickstarter hebben geïnvesteerd in het project krijgen hun geld terug.

Gebruikers die nog aan de slag willen met het besturingssysteem kunnen het nu nog downloaden van de website, het is niet duidelijk hoe lang deze links nog blijven werken. Zeker is in elk geval dat er geen updates voor of nieuwe versies van het besturingssysteem zullen uitkomen.

Wij hebben Remix OS destijds uitgebreid getest op een (oude) laptop en dat beviel ons uitstekend:

