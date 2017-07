Zo beheers je updates van Chrome

Chrome is nu al meer dan een jaar de populairste browser en heeft Microsofts Internet Explorer bij zowel thuisgebruikers als bedrijven vervangen. Niet dat er geen tegenstanders zijn. Een van de kritiekpunten was het automatische updatemechanisme, waarvan sommigen vinden dat het ongewenste veranderingen opdringt of te snel itereert zodat gebruikers niet aan de veranderingen kunnen wennen.

We hebben daarom wat dieper naar de updates van Chrome gekeken, hoe vaak ze voorkomen en hoe je ze als gebruiker of IT'er kunt beheren. Hier volgen onze bevindingen.

Automatische controle

Chrome werkt zichzelf op de achtergrond bij en doet dat al sinds zijn debuut zo'n negen haar geleden. De meeste gebruikers krijgen automatisch updates en hoeven niets te doen behalve de browser af en toe te starten.

De browser controleert regelmatig of er updates beschikbaar zijn. Volgens Google's eigen documentatie, die weinig wordt bijgewerkt, doet de browser dat elke 23 uur en 20 minuten. Als Chrome een nieuwe versie detecteert, wordt de code binnengehaald en klaargemaakt voor installatie. Het installatieproces begint normaal gesproken als de browser wordt gestart.

Zelf bijwerken

Niet ieder exemplaar van de browser wordt in dezelfde periode bijgewerkt zodra Google een update klaarzet. Het bedrijf rolt de updates gefaseerd uit gedurende enkele dagen, soms zelfs enkele weken.

Om handmatig een update af te trappen - om bijvoorbeeld meteen de beveiligingspatch toe te passen als er een aanval circuleert - ga je naar Instellingen (drie verticale puntjes) > Help > Over Google Chrome. Daar wordt als de browser niet up-to-date is een update uitgevoerd waarna je een optie krijgt om de browser opnieuw te starten. Als de browser al de nieuwste versie heeft die beschikbaar is gekomen met de gefaseerde uitrol zie je hier 'Google Chrome is up-to-date'.

