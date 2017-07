Game of Thrones-piraten beter af dan legale kijkers

HBO had eergisteravond grote problemen met het streamen van de eerste aflevering van Game of Thrones, de servers van de dienst waren overbelast waardoor niet alle gebruikers de serie konden kijken. In Nederland trof dit onder andere Ziggo-gebruikers. Door een fout van Ziggo's kant kon slechts een deel van de abonnees de serie bekijken terwijl anderen uren moesten wachten voordat zij de eerste aflevering konden bekijken.

"De belangstelling was inderdaad bijzonder groot. Het was balen, ook voor onszelf, maar het foutje ligt met name aan de complexiteit van de techniek," liet een woordvoerder van Ziggo weten aan RTL nieuws. De woordvoerder wilde niet zeggen waar de fout precies lag, maar het had in elk geval niet te maken met overbelasting van de servers. Het probleem zou zijn ontstaan door de complexiteit van de koppeling van HBO en Ziggo en de verschillende settopboxen van de klanten.

Ziggo belooft dat de volgende aflevering van Game of Thrones door iedereen komende maandag stipt om 21:00 kan worden bekeken. Het bedrijf meldt dat men inmiddels weet waar de fout lag en daar rekening mee houdt.

Ook in andere landen ging het mis. Door de overbelaste servers van HBO konden veel gebruikers niet inloggen op de HBO GO en HBO NOW platformen in Amerika. Vooral bij veel lokale distributeurs ontstonden problemen waardoor gebruikers de aflevering niet konden kijken.

In Australië was de enige mogelijkheid de serie normaal te volgen niet beschikbaar. De servers van IPTV-provider Foxtel crashten waardoor Australische kijkers met geen mogelijkheid de eerste aflevering van het zevende seizoen konden bekijken. De provider zond de aflevering ruim een halve dag later uit.

In het Verenigd Koninkrijk kregen Game of Thrones-kijkers een andere film te zien na selectie van de serie. Gebruikers klaagden online steen en been dat zij een hooligan-film (Shadwell Army) te zien kregen. Provider Sky meldde dat het probleem slechts bij een kleine groep abonnees speelde.

