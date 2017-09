Telco gebruikt drone om mobiele dekking te vergroten

De drones zijn uitgerust met small-cells om dataverbindingen uit te leveren in buitengebieden waar Sprint normaal gesproken weinig dekking heeft. Met meerdere van deze drones kan het bereik voor klanten dynamisch worden verbeterd op het moment dat de behoefte in een bepaald gebied toeneemt, zonder dat er basisstations hoeven worden bijgeplaatst.

Het telecombedrijf zet daarvoor zijn eigen ontwikkelde draadloze small-cell MagicBox in, die is verwerkt in een drone van CyPhy. Zo kunnen er 4G-verbindingen worden geleverd in bijvoorbeeld berggebieden of andere plekken waar het lastig is om voldoende cellruimte te leveren met permanente masten.