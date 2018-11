De top 10 games die je moet kopen tijdens Black Friday

Call of Duty Black Ops 4

Verschenen op: pc, PS4 en Xbox One

De liefhebbers van de spectaculaire singleplayer campagnes hebben dit jaar pech. Ontwikkelaar Treyarch vond het tijd voor iets anders. In Black Ops 4 krijg je een meer 'boots on the ground' multiplayer. De tijd van wall running is over en het is weer ouderwets knallen. Wel zijn er specialists toegevoegd die doen denken aan de helden van Overwatch. Daarnaast is er natuurlijk de zombie modus.

In verschillende scenario's kun je de wandelende rottende kadavers overhoop schieten. Echt nieuw is echter Blackout. Een heuse Battle Royale in de stijl van PUBG en Fortnite, geheel in Call of Duty stijl. Dus inclusief voertuigen en heel veel wapens.