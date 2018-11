Twitter geeft Hitman 2 speler een permanente ban

Niet vreemd dus dat de organisatie nu streng toezicht houdt op wie er actief is en wat er geplaatst wordt, terwijl ondertussen de vrijheid van meningsuiting moet worden gerespecteerd. Nu lijkt Twitter echter een beetje door te slaan. Gamer en twitteraar TheFatConsoler ontving een permanente ban omdat hij op Twitter had geschreven "looks like i am going to kill Sean Bean tonight then".

TheFatConsoler is echter geen enge stalker of religieus fanaticus die graag acteurs om het leven wil brengen. Hij is een speler van het spel Hitman 2. Hierin komen tijdelijke missies voor, genaamd 'Elusive Targets'. De eerste van dit seizoen is acteur Sean Bean. De twitteraar heeft dit via mail proberen uit te leggen aan de klantenservice van Twitter. Na een paar dagen lijkt Twitter gehoor te hebben gegeven aan zijn roep en is de ban teruggedraaid.

Twitter hanteert strenge regels wat betreft het direct dreigen met geweld of dood jegens een individu of een groep. Kies je woorden dus zorgvuldig. Ook al gaat het om Hitman, Call of Duty of Assassin's Creed.