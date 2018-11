Diablo 4 lijkt onderweg

Fans van de serie in mineur en de aandelen van uitgever Activision Blizzard onder druk. Na onderzoek van website Kotaku blijkt dat Diablo 4 wel degelijk in productie is onder de codenaam Fenris. Dit bevestigt geruchten dat Blizzard eerst van plan was deze game naast Diablo Immortal aan te kondigen, maar op het laatste moment besloot dit niet te doen. Vermoedelijk omdat het nog jaren duurt voordat de game het daglicht ziet.

Verder blijkt dat er een tweede uitbreiding voor Diablo 3 in productie was, maar dat deze is gecanceld omdat het management van Blizzard Diablo 3 als mislukt zou hebben ervaren ondanks dat de game ruim 30 miljoen keer is verkocht. Hierna begon het werk aan een Diablo met de codenaam Hades. Deze game veranderde het perspectief van isometrisch naar achter jouw personage en leek meer op Dark Souls dan de voorgaande Diablo games. Doordat dit project tegen veel problemen aanliep werd ook deze versie ergens in 2016 geschrapt. Pas hierna begon de productie van wat nu Project Fenris heet of beter: Diablo 4.

Diablo 3 verscheen reeds in 2012 op de pc en de Mac en is sindsdien verschenen op de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One en dit jaar uiteindelijk op de Switch. De game kreeg een officiële uitbreiding in de vorm van Reaper of Souls. Deze DLC blies volgens zowel fans als Blizzard nieuw leven in de game. Er werd later nog een nieuw speelbaar personage toegevoegd, de Necromancer , maar hierna verscheen er niets nieuws meer voor Diablo 3. Dit verklaart waarom fans teleurgesteld reageerden toen Blizzard tijdens BlizzCon de mobiele game Diablo Immortal aangekondigde in plaats van Diablo 4 of een remake van 1 of 2.