Pokémon Go maker aan de slag voor Verenigde Naties

Het doel is om het reizen over de wereld te promoten via augmented reality games zo vertellen beide organisaties in een persverklaring. "Ons doel bij Niantic is om bewustzijn te kweken van wereldwijde bestemmingen door spelers bezig te laten zijn in bestaande locaties in onze mobiele apps" schrijft Niantic".

De ontwikkelaar zegt verder dat hun doel is "interactieve games te maken die beweging, sociale interactie en ontdekking stimuleren en spelers de mogelijkheid geven om samen echte locaties te verkennen en op deze manier verborgen stukjes geschiedenis in hun eigen omgeving te ontdekken" zegt Niantic's marketing opperhoofd Anne Beuttenmüller.

Niantic maakte naam toen in 2016 Pokémon Go uitkwam. Wie dacht dat de hype rond die game nu wel over was komt bedrogen uit. De game wist vorige maand ruim $85 miljoen te verdienen. De game is wereldwijd 522 miljoen keer gedownload en heeft in totaal zo'n 2 miljard in het laatje gebracht.