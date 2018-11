Rapper wil juridische actie tegen Fortnite om dansjes

De rapper werd door vrienden erop gewezen dat zijn dans in de game kon worden gekocht. Het blijkt dat hij lang niet de enige hiphopartiest is die zijn danskunsten in de game herkend. Rappers proberen al langer Epic Games te overtuigen hen te compenseren voor de dansjes of in ieder geval hun muziek onder de dansjes te plaatsen zodat ze op deze manier geld kunnen verdienen aan de gebruikte bewegingen.

Ook acteur Donald Faison blijkt ontstemd te zijn dat een dansje dat hij doet in de komedieserie Scrubs in de game is verwerkt. Het gaat om de default emote van Fortnite die, eerlijk is eerlijk, erg lijkt op dat wat de acteur deed in de serie. Tijdens een reünie van cast & crew van de show werd hem gevraagd zijn dansje te doen. Dit weigerde Faison en verwees de aanwezigen naar Fortnite die zijn 'shit' hadden gejat.

Epic Games blijkt echter keurig contact te hebben opgenomen met de maker van Scrubs, Bill Lawrence met de vraag of zij het dansje in hun game konden verwerken. Deze heeft hiermee ingestemd. Faison is echter niet blij. Hij had graag beloond willen worden voor het gebruik van het dansje van zijn Scrubs personage.

Probleem voor de dames en heren hiphop artiesten is dat copyright wel zaken als muziek. geluiden en tekst beschermd, maar niet de choreografie. Het lijkt dus meer een ethische zaak of Epic wil betalen voor de bewegingen in hun emotes dan een juridische zaak. Vooralsnog lijkt Epic Games hier niet warm voor te lopen. 2 Milly beklemtoont dat het hem niet te doen is om de miljoenen die Epic verdient met het spel maar puur zijn eigendom wil beschermen.

Het is overigens niet de eerste keer dat een succesvolle game wordt aangeklaagd door semi bekende mensen. Zo heeft Cypress Hill achtergrond rapper Shagg ooit geprobeerd Rockstar aan te klagen omdat er in Grand Theft Auto San Andreas een personage zat die volgens Shagg wel erg op hem leek. Ditzelfde deed actrice Lindsay Lohan over een personage in Grand Theft Auto V. Beiden verloren hun zaak.