Fans woedend op Valve vanwege cardgame Artifact

Pay for everything

De woede richt zich nu op de wijze waarop uitgever en spelmaker Valve geld wil verdienen in het digitale kaartspel Artifact. Voor $20 kun je een starterspakket kopen. Wil je deze set echter uitbreiden dan kun je boosterpacks kopen voor $2. Probleem voor veel gamers is dat, hoewel er in ieder geval 1 hero kaart in een boosterpack zit, de rest vaak nutteloze kaarten zijn. Op Reddit uiten gamers hun onvrede en noemen het verdienmodel van Valve: Pay For Everything.

Valve heeft via een post gereageerd door te vertellen dat middels een update dubbele en andere zinloze kaarten kunnen worden gerecycled om er event tickets voor in de plaats te krijgen. Spelers hadden echter gevraagd voor een mogelijkheid om dubbele kaarten onderling te kunnen ruilen. Hier heeft Valve echter geen gehoor aan gegeven.

Artifact is een digitaal kaartspel dat gebaseerd is op de wereld van het Valve spel Dota 2. In de game speel je online tegen andere spelers. Artifact is bedacht en gemaakt door Magic: The Gathering bedenker Richard Garfield. De kaartgame zit nu nog in haar beta fase maar zal uiteindelijk verschijnen voor pc, Mac, Linux, IOS en Android apparaten.