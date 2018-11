Discloze Xbox One op komst

Hoe de discloze Xbox One gaat heten is nog niet duidelijk. Het lijkt er echter wel op dat de nieuwe Xbox hardware volgend jaar al op de markt kan komen. De nieuwe Xbox zal volgens bronnen voor een lagere prijs dan de andere Xbox One types worden aangeboden. Er wordt gesproken over een prijs van rond de $200. Een prijs in euro's is nog niet genoemd. Echter een Xbox One S met 1 terrabyte opslag en een 4K blu-ray speler ligt op dit moment in de winkel voor 250 euro.

Er gaan al langer geruchten dat Microsoft werkt aan een Xbox zonder disc. Het is een ideaal middel om zowel tweedehands games als piraterij tegen te gaan en de retail buitenspel te zetten. Verder is het een prima manier om Xbox GamePass te promoten.

Microsoft is ook al druk bezig met de opvolger van de hele Xbox One line. We weten dat deze de werknaam Xbox Scarlet heeft en dat hij waarschijnlijk in 2020 wordt uitgebracht. Er schijnen twee versies van de Scarlet onderzocht te worden. Een meer klassieke versie met discs en een goedkopere die games kan streamen. Dit laatste is echter discutabel aangezien veel landen, waaronder de Verenigde Staten, nog lang niet de digitale infrastructuur hebben die nodig is om games te kunnen streamen zonder dat de speler vertraging tussen controller en het scherm ervaart.

Microsoft is niet de enige die met het streamen van games bezig is. Sony biedt al enkele jaren PlayStation Now aan. Daar kun je een grote bibliotheek aan games streamen zonder dat je hier een PlayStation voor nodig hebt. De Japanse spelmaker Capcom heeft Resident Evil 7 uitgebracht op de Switch. Deze werd ook gestreamd naar Nintendo's console. Capcom heeft aangegeven dat zij meer gaan experimenteren met het streamen van games. Ook de uitgever Ubisoft en Electronic Arts zijn druk bezig het streamen van games te onderzoeken.