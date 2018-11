Star Citizen haalt 200 miljoen dollar op via crowdfunding

Ontwikkelaar Cloud Imperium Games begon in 2012 met het project dat als spirituele opvolger van het klassieke Wing Commander moest dienen. Cloud Imperium heeft sindsdien op verschillende manieren geld bij elkaar weten te harken. Liefhebbers kunnen individuele onderdelen ondersteunen of ingame ruimteschepen kopen.

De game is echter nog lang niet af. Doordat er steeds meer geld in het laatje terecht komt is de omvang en ambitie van de game behoorlijk gegroeid. Het spel verkeert nu in de Alpha fase. Spelers die geld hebben gedoneerd spelen de game en doen ondertussen direct actief mee met het testen van de verschillende onderdelen van het spel.