Gefeliciteerd, de PlayStation 4 is 5 jaar oud

Met ruim 86 verkochte exemplaren wereldwijd is de PS4 nog steeds de best verkopende spelcomputer van Sony, van deze generatie spelcomputers. Qua verkopen loopt de ps4 gelijk met die van de PlayStation 2 en loopt hij ruim voor op de PS3. Er zijn 777 miljoen games verkocht voor de PlayStation 4 en met de feestdagen voor de deur zullen deze aantallen nog een flinke duw in de rug krijgen.

Hoewel concurrent Microsoft nooit verkoopcijfers bekend maakt is via lekken duidelijk geworden dat de Xbox One ongeveer de helft heeft verkocht van de PS4. Nintendo's Switch is nog maar een paar jaar oud, maar staat nu al op zo'n 23 miljoen verkochte exemplaren waardoor het hun vorige spelcomputer, de Wii U, al heeft ingehaald.

Verder heeft Sony vandaag bekend gemaakt dat het volgend jaar geen persconferentie zal houden of aanwezig zal zijn tijdens de E3 van 2019. De Japanse tech gigant zegt in een verklaring "naar nieuwe doch vertrouwde manieren te kijken om in contact te komen met hun community". Het vermoeden is dat Sony net voor, of juist net na de E3 een eigen event zal houden zoals de PlayStation Experience, die dit jaar overigens ook wordt overgeslagen, om op deze manier alle aandacht naar zich toe te trekken en de 'news cycle' niet te hoeven delen met andere hardware makers en uitgevers.

Er zijn nog een aantal games onderweg die officieel uit zouden moeten komen op de PS4. Het gaat o.a. om The Last of Us 2, Ghost of Tsushima en die nieuwste game van Metal Gear Solid maker Hideo Kojima, Death Stranding. Fans zijn bang dat Sony de titels doorschuift naar de PS5. Sony ontkent dit. Volgens geruchten zou de PS5 pas op zijn vroegst in 2020 op de markt komen.