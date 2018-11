U.S. Army betreedt het eSports slagveld

Jongeren spelen liever Call of Duty dan in het leger te gaan

Staff Sergeant Ryan Meaux heeft op Reddit uit de doeken gedaan dat het leger eSports zal gaan gebruiken om gamers "bewust te maken van het leger en de mogelijkheden die het hen kan bieden". De Staff Sergeant geeft toe dat het initiatief zich richt op jongeren. Hij hoopt dat het leger via eSports meer zichtbaar en herkenbaarder wordt voor de doelgroep.

Het Amerikaanse leger heeft al jaren door dat er zieltjes te winnen zijn op het digitale slagveld. Eerder bracht het al America's Army uit. Een multiplayer game waarin je altijd speelde als het Amerikaanse leger en de tegenstanders altijd terroristen waren. Het doel was om gamers over te halen het leger in te gaan. America's Army is inmiddels gedateerd dus moest men op zoek naar een nieuw middel.

Het team heeft inmiddels haar eigen Twitter account, een eigen Instagram en zelfs een eigen Twitch kanaal. Het esports idee ontstond toen het leger een Street Fighter V toernooi hield tussen acht verschillende garrisoenen.