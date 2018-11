Command & Conquer is terug van weggeweest

Het gaat om Command & Conquer en Command: Tiberian Dawn & Red Alert, inclusief al hun uitbreidingen. De games krijgen een remaster om de spellen speelbaar te maken in 4K. De remasters worden uitgevoerd door Electronic Arts en de ontwikkelaar Petroglyph. Deze ontwikkelaar biedt onderdak aan een aantal voormalig Westwood ontwikkelaars. Westwood was de studio achter deze Command & Conquer games voordat EA de ontwikkelaar de nek omdraaide.

Dit is echter niet de enige Command & Conquer game die in ontwikkeling is bij Electronic Arts. Tijdens de E3 2018 werd een mobiele variant getoont, genaamd Command & Conquer: Rivals. Fans van de serie waren furieus dat EA hun strategy serie gereduceerd had tot een mobiele game vol microtransacties. EA lijkt nu gedeeltelijk gehoor te hebben gegeven aan de roep van fans voor een nieuwe Command & Conquer game. Een remaster is een vrij gemakkelijke manier om een bestaande game opnieuw uit te brengen. EA kan zo testen of de markt groot genoeg is voor een volwaardig nieuw spel en ondertussen reclame maken voor hun mobiele game. Niet geheel onbelangrijk: EA zweert dat het geen plannen heeft om microtransacties toe te voegen aan de game.

Tijdens BlizzCon 2018 werd een remaster van een andere klassieke real time strategy game aangekondigd, namelijk Warcraft 3 die de subtitel reforged heeft gekregen. Eerder heeft Blizzard al het originele Starcraft onder handen genomen. Strategy games lijken dus terug van weggeweest.