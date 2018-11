Activision verstevigt grip op Blizzard

Als gevolg daarvan wordt er driftig geschoven met personeel. Zo heeft Blizzard laatst een nieuwe Chief Fiscal Officer gekregen in de persoon van Amrita Ahuja. Deze voormalig Activision Blizzard senior VP of investor relations is met een duidelijke boodschap op pad gestuurd, om kosten te drukken bij Blizzard. Ook stapte CEO en Blizzard oprichter Mike Morhaime op. Hij werd vervangen door J.Allen Brack. Een Blizzard oudgediende.

Voormalig werknemers geven aan dat net na Ahuja's aantreden er een bedrijfsbrede meeting is belegd waarin werd duidelijk gemaakt dat er op de kosten gelet moest worden in het komende jaar. De inmiddels vertrokken game makers hadden dergelijke dingen nog niet eerder gehoord in de tijd dat zij voor Blizzard werkzaam waren. Over iedere kleine uitgave lijkt moeilijk gedaan te worden. "Je zou denken dat het bedrijf ten onder ging en geen geld meer had", beschrijft een anonieme bron aan Kotaku.

Activision Blizzard heeft een aantal onstuimige maanden achter de rug. Niet alleen verkocht Call of Duty Black Ops 4 in de eerste dagen minder dan zijn voorgangers (iets wat de game inmiddels ruimschoots heeft goedgemaakt), waardoor het aandeel van Activision in waarde daalde, ook Destiny 2: Forsaken verkocht minder exemplaren dan verwacht. Toen tijdens BlizzCon fans negatief reageerden op de aankondiging van de mobiele game Diablo Immortal zakte het aandeel nogmaals weg. Inmiddels is duidelijk geworden, dat hoewel Diablo Immortal wereldwijd zal worden uitgebracht voor Android en IOS, de game vooral gericht is op de Chinese markt.