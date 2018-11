Shenmue 3 haalt ruim 7 miljoen dollar op via crowdfunding

Shenmue 3 werd officieel aangekondigd tijdens de E3 2015 op het podium van Sony's PlayStation persconferentie. De maker van de originele twee Dreamcast games, Yu Suzuki, kondigde aan dat hij een derde deel wilde maken maar hier wel de hulp van de gamers voor nodig had. Daarom werd er direct een crowdfundactie gestart.

Binnen 8 uur had men 2 miljoen dollar opgehaald waarmee direct een record werd gevestigd. De Kickstarter campagne genaamd #SaveShenmue eindigde uiteindelijk op een bedrag van 6.3 miljoen dollar. Dit was echter niet de enige crowdfundactie die liep om de game te maken. Kortgeleden heeft Suzuki bekend gemaakt dat er in totaal 7.1 miljoen dollar is opgehaald en dat dit mogelijk is gemaakt door meer dan 81 duizend gamers.

Shenmue kwam uit in 1999 op Sega's Dreamcast en deel 2 in 2001. De game is een actie adventure game waarin je in de huid kruipt van de jonge martial arts vechter Ryo Hazuki die zich een weg baant door een volledige 3d omgeving en op de vuist gaat met bendes en andere bad guys. Kortgeleden zijn de oude games opnieuw uitgebracht voor de pc, PS4 en Xbox One. Shenmue 3 komt uit voor de pc en PS4.