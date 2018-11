Fallout 76 pc gamers krijgen geld terug

Op Reddit ontdekte men dat uitgever Bethesda pc gamers hun geld teruggeeft als zij niet tevreden zijn met de game. Dit lijkt echter geen officiële policy van het bedrijf aangezien dit nog niet aan de grote klok is gehangen. Op basis van welke criteria je in aanmerking komt om je geld terug te kunnen vragen is echter niet duidelijk. PS4 en Xbox One gamers lijken geen aanspraak te kunnen maken op deze regeling.

Je hoeft de Metacritic pagina's van de PS4, Xbox One en pc versie van Fallout 76 maar te openen en je ziet dat spelers op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk zijn van de game. Vorige week ging een video viral waarin een klant van de Amerikaanse winkelketen GameStop door het lint ging toen hij te horen kreeg dat hij zijn exemplaar van Fallout 76 niet kon retourneren. Niet gek dat de game een week na release al voor de helft van de prijs te vinden is.

Ondertussen gaat ontwikkelaar Bethesda door met het patchen van de game. De pc versie heeft net een patch van 15gb gekregen en de consoles een patch van maarliefst 50gb. Deze zou onder andere problemen met het bouwen van je basis, stabiliteit en PVP moeten oplossen. Binnenkort kun je hier de review van de game lezen. Spoiler: het is geen positief verhaal.