Red Dead Online beta vandaag van start

Gamers worden gefaseerd toegelaten tot de beta. De eerste groep, die vanaf vandaag toegang krijgen, zijn kopers van de Ultimate editie van de game. Vanaf woensdag opent de beta voor iedereen die Red Dead Redemption 2 heeft gespeeld op de dag dat hij uitkwam (26 oktober). Op donderdag kunnen spelers aan de slag die tussen 26 en 29 oktober begonnen zijn aan de game. Vrijdag wordt de beta voor alle andere bezitters van de game beschikbaar.

Rockstar beschrijft Red Dead Online als een levende wereld waarin jij een geheel eigen personage kunt maken om daarna met vrienden een eigen bende te vormen om vervolgens de wereld onveilig te kunnen gaan maken. Naast schieten op andere bendes kun je gaan jagen, schatten zoeken en online missies volbrengen. Spelers van Grand Theft Online hebben een aardig idee wat ze kunnen verwachten, alleen dan in een western setting.

Red Dead Redemption 2 kwam 26 oktober jongstleden uit voor de PS4 en Xbox One. Hoewel er veel vraag naar is heeft Rockstar nog niets bekendgemaakt over een eventuele pc versie van de game. De pc versie van Grand Theft Auto V kwam anderhalf jaar na de eerste console releases op de markt. Red Dead Redemption 2 doet goede zaken. De game verkocht in de eerste 8 dagen net zoveel exemplaren als het voorgaande deel in acht jaar.